Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Омар Браво
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
4 марта 1980 (41) год
Рост
169
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
Депортиво
1 : 1
Валенсия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Вильярреал
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Вильярреал
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
22:00
Депортиво
1 : 3
Севилья
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
22:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Севилья
3
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Депортиво
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
3
Депортиво
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Депортиво
2 : 0
Малага
69'
69'
69'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
69'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Малага
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур