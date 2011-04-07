Франциско Родригес
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
20 окт. 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
4
ПСВ
1
был в запасе
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
ПСВ
1
был в запасе
10.03.2011 10 марта 2011 чт 21:00
ПСВ
0 : 0
Рейнджерс
10.03.2011 10 марта 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
ПСВ
0
Рейнджерс
0
был в запасе
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
ПСВ
3 : 1
Лилль
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
3
Лилль
1
был в запасе