Сергей Ефимов
№12
Защитник
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Команда
ТСК
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 окт. 1987 (33) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 16:00
Уфа
3 : 2
Химки
90'
90'
90'
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 17:30
Сочи
0 : 0
Химки
42'
42'
42'
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 17:30
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
Химки
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 6 тур
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
32'
32'
32'
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
Волгарь
1 : 1
Химки
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур