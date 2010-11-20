Дмитрий Парфенов
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 сент. 1974 (46) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Анжи
1 : 2
Сатурн
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
51'
50'
51'
50'
51'
50'
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Сатурн
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 0
Ахмат
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сатурн
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
6
Сатурн
1
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
Сатурн
3 : 2
Динамо
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Сатурн
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
53'
53'
53'
53'
53'
53'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
74'
74'
74'
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Сатурн
0
Ростов
2
был в запасе
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 15:30
Сибирь
0 : 1
Сатурн
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Сибирь
0
Сатурн
1
был в запасе
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Сатурн
1
был в запасе