Дмитрий Хохлов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 дек. 1975 (45) лет
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Динамо
1 : 1
Спартак
38'
38'
38'
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 19:00
Динамо
2 : 2
Рубин
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Динамо
2
Рубин
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1
Динамо
1
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:00
Динамо
4 : 1
Сибирь
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
4
Сибирь
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:15
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 13:00
Алания
0 : 0
Динамо
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Алания
0
Динамо
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:15
Динамо
4 : 0
Анжи
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Динамо
4
Анжи
0
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 14:45
Динамо
0 : 3
Спартак-Нальчик
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 14:45
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0
Спартак-Нальчик
3
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Томь
1
Динамо
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 15:00
Зенит
1 : 1
Динамо
17'
17'
17'
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
70'
70'
70'
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010 24 июля 2010 сб 20:00
Рубин
2 : 0
Динамо
90'
90'
90'
24.07.2010 24 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 13:15
Сибирь
2 : 2
Динамо
09.07.2010 09 июля 2010 пт 13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Сибирь
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
11.05.2010 11 мая 2010 вт 19:30
Анжи
1 : 1
Динамо
11.05.2010 11 мая 2010 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Динамо
1 : 1
Амкар
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Динамо
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе