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Олимпиада
Кирилл Комбаров
№9
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1987 (34) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
60'
60'
60'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
был в запасе
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
был в запасе
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 51'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 1' - 51' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
был в запасе