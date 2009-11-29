Йован Танасиевич
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
20 янв. 1978 (43) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Москва
1 : 2
Динамо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Москва
1
Динамо
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Динамо
0 : 2
Локомотив
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
0
Локомотив
2
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
90'
90'
90'
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 13:00
ЦСКА
3 : 0
Динамо
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 13:00
Динамо
1 : 1
Спартак
16'
16'
16'
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 17:15
Крылья Советов
3 : 1
Динамо
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 17:15
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
3
Динамо
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 17:15
Динамо
0 : 3
Рубин
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
0
Рубин
3
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 20:00
Ростов
0 : 1
Динамо
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Динамо
1
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 13:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0
Ахмат
1
был в запасе
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
0
Динамо
2
был в запасе
25.07.2009 25 июля 2009 сб 16:15
Локомотив
1 : 1
Динамо
25.07.2009 25 июля 2009 сб 16:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
18.07.2009 18 июля 2009 сб 17:15
Динамо
2 : 1
Спартак-Нальчик
18.07.2009 18 июля 2009 сб 17:15
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
11.07.2009 11 июля 2009 сб 13:00
Амкар
3 : 1
Динамо
11.07.2009 11 июля 2009 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
3
Динамо
1
был в запасе
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:30
Динамо
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009 30 мая 2009 сб 10:30
Томь
2 : 3
Динамо
82'
82'
82'
30.05.2009 30 мая 2009 сб 10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
Динамо
1 : 0
Зенит
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:30
Сатурн
0 : 0
Динамо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сатурн
0
Динамо
0
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 13:00
Динамо
1 : 2
ЦСКА
10.05.2009 10 мая 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
ЦСКА
2
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 13:00
Спартак
0 : 2
Динамо
02.05.2009 02 мая 2009 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
0
Динамо
2
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Рубин
3 : 0
Динамо
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Динамо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур