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Олимпиада
Денис Колодин
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 янв. 1982 (39) лет
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Ахмат
2 : 0
Волга
79'
79'
79'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ахмат
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
Волга
0 : 1
Краснодар
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
Зенит
2 : 0
Волга
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Волга
2 : 1
Ростов
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Рубин
3 : 1
Волга
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3
Волга
1
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
Амкар
5 : 1
Волга
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар
5
Волга
1
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
Спартак
6 : 1
Волга
84'
76'
84'
76'
84'
76'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Волга
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Волга
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
55'
55'
55'
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
Волга
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
Анжи
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Волга
0 : 1
Спартак
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
0
Спартак
1
был в запасе
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