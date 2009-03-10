Дерлей (Вандерлей Фернандес Да Сильва )
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 июля 1975 (45) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
Бавария
7 : 1
Спортинг
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бавария
7
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
Спортинг
0 : 5
Бавария
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 72'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Спортинг
0
Бавария
5
минуты: 1' - 72' / Лига Чемпионов, 1/8 финала