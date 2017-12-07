Данни (Даниэль Мигель Алвеш Гомеш)
№10
Полузащитник
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Команда
Маритиму
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 авг. 1983 (37) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Славия
0 : 1
Астана
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Славия
0
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Маккаби
0 : 2
Славия
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Маккаби
0
Славия
2
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Славия
0 : 2
Вильярреал
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Славия
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
30'
30'
30'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
30'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
2
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур