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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Бенуа Ангбва
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
1 янв. 1982 (39) лет
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Анжи
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
1
Анжи
0
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Анжи
3 : 0
Ахмат
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Анжи
3
Ахмат
0
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1
Анжи
1
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Анжи
1 : 2
Зенит
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Анжи
1
Зенит
2
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Анжи
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Локомотив
0
Анжи
0
был в запасе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
15:00
Анжи
4 : 0
Динамо
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Анжи
4
Динамо
0
был в запасе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
Спартак
2 : 2
Анжи
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
Анжи
1 : 0
Рубин
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Анжи
1
Рубин
0
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
15:00
Анжи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Анжи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Амкар
1 : 0
Анжи
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:25
Анжи
0 : 1
Урал
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:25
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Анжи
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Анжи
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
Анжи
0 : 1
Спартак
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Анжи
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
5
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
Анжи
2 : 2
Амкар
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Анжи
2
Амкар
2
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
19:30
ЦСКА
0 : 0
Анжи
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
ЦСКА
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
Томь
2 : 2
Анжи
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Томь
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
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