Олег Динеев
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 окт. 1987 (33) года
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 42'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 42' / Россия. Первый дивизион, 23 тур