Евгений Савин
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 апр. 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
90'
90'
90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
90'
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
36'
41'
36'
41'
36'
41'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
36'
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур