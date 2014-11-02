Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Савин
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 апр. 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
90'
90'
90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
90'
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
36'
41'
36'
41'
36'
41'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
36'
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур