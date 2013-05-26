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Олимпиада
Томислав Дуймович
№19
Полузащитник
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Команда
Сплит
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
26 февр. 1981 (40) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
2 : 1
Мордовия
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
2
Мордовия
1
был в запасе
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:00
Мордовия
1 : 1
Ахмат
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Мордовия
1
Ахмат
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
Рубин
2 : 1
Мордовия
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
минуты: 1' - 41'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Рубин
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 41' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
12:30
Динамо
3 : 1
Мордовия
81'
81'
81'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
Мордовия
1 : 3
Волга
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
Алания
3 : 1
Мордовия
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Алания
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
18:00
Мордовия
0 : 0
Краснодар
44'
44'
44'
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Мордовия
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
49'
49'
49'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
Зенит
1 : 0
Мордовия
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Зенит
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:30
Мордовия
2 : 0
Анжи
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Мордовия
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
15:00
ЦСКА
2 : 1
Мордовия
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
ЦСКА
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
03.12.2012
03 дек. 2012
пн
17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
03.12.2012
03 дек. 2012
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
2 : 0
Мордовия
61'
61'
61'
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ростов
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
15:00
Мордовия
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Мордовия
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
15:00
Ахмат
2 : 1
Мордовия
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
12:45
Спартак
2 : 0
Мордовия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
12:45
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Спартак
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:45
Мордовия
1 : 2
Динамо
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Мордовия
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Краснодар
6 : 1
Мордовия
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Краснодар
6
Мордовия
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
36'
36'
36'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Мордовия
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
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