Олег Самсонов
№36
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 сент. 1987 (33) года
Рост
174
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 15:00
Тюмень
0 : 1
Волгарь
30.05.2015 30 мая 2015 сб 15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тюмень
0
Волгарь
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Волга
1 : 2
Тюмень
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волга
1
Тюмень
2
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
Анжи
3 : 1
Тюмень
36'
36'
36'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Анжи
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 31 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сибирь
1
Тюмень
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 27 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Химик
2 : 2
Тюмень
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химик
2
Тюмень
2
был в запасе
18.03.2015 18 марта 2015 ср 17:00
Тюмень
2 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2015 18 марта 2015 ср 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 11:00
Луч
1 : 1
Тюмень
14.03.2015 14 марта 2015 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1
Тюмень
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
10'
67'
10'
67'
10'
67'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 11 тур