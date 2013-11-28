Александр Тихоновецкий
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 апр. 1979 (41) год
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 8:00
Луч
3 : 2
СКА-Хабаровск
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 8:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луч
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе