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Максим Астафьев
№4
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Динамо
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
10'
10'
10'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
10'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
71'
71'
71'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
71'
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Мордовия
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 16 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 13 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
45'
45'
45'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
82'
82'
82'
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
72'
72'
72'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
72'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тосно
1 : 0
Мордовия
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур