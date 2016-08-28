Дмитрий Смирнов
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
был в запасе