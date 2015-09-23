Станислав Резников
№6
Полузащитник
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1986 (35) лет
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 16:00
Носта
0 : 2
Ахмат
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Носта
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала