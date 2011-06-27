Артем Михеев
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 окт. 1987 (33) года
Рост
173
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
90'
90'
90'
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
90'
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур