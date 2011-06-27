Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Михеев
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 окт. 1987 (33) года
Рост
173
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
90'
90'
90'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
90'
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур