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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кирилл Макаров
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1987 (34) года
Рост
172
Вес
63