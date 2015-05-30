Руслан Аджинджал
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1974 (46) лет
Рост
168
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Динамо
1 : 1
Краснодар
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Краснодар
2
Торпедо
2
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
11.05.2015 11 мая 2015 пн 18:30
Краснодар
1 : 1
Амкар
11.05.2015 11 мая 2015 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
1
Амкар
1
был в запасе
04.05.2015 04 мая 2015 пн 15:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
04.05.2015 04 мая 2015 пн 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Арсенал
0
Краснодар
3
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Локомотив
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Краснодар
1
Локомотив
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
ЦСКА
1
Краснодар
1
был в запасе
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Краснодар
3 : 2
Кубань (ЛФЛ)
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Краснодар
3
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 20:00
Рубин
1 : 2
Краснодар
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 20:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Рубин
1
Краснодар
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:45
Краснодар
4 : 0
Мордовия
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Краснодар
4
Мордовия
0
был в запасе
20.03.2015 20 марта 2015 пт 17:00
Уфа
0 : 2
Краснодар
20.03.2015 20 марта 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Уфа
0
Краснодар
2
был в запасе
13.03.2015 13 марта 2015 пт 19:00
Краснодар
1 : 1
Урал
13.03.2015 13 марта 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1
Урал
1
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 3
Краснодар
08.03.2015 08 марта 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
1
Краснодар
3
был в запасе
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 16:45
Зенит
4 : 0
Краснодар
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 16:45
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
4
Краснодар
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Краснодар
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Краснодар
1
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 18:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 18:30
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:30
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Краснодар
2
ЦСКА
1
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:45
Краснодар
2 : 0
Рубин
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:45
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
2
Рубин
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:30
Мордовия
2 : 1
Краснодар
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Мордовия
2
Краснодар
1
был в запасе
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 18:45
Краснодар
2 : 0
Ахмат
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 18:45
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
2
Ахмат
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур