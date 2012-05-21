Беслан Аджинджал
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1974 (46) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
55'
55'
55'
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
минуты: 1' - 50'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 50' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Балтика
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Сибирь
2 : 2
Луч
68'
68'
68'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Сибирь
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
84'
84'
84'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
83'
83'
83'
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур