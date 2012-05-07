Дмитрий Смирнов
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 нояб. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2012 07 мая 2012 пн 10:00
Томь
1 : 1
Спартак-Нальчик
22'
22'
22'
07.05.2012 07 мая 2012 пн 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 43 тур
03.05.2012 03 мая 2012 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
60'
60'
60'
03.05.2012 03 мая 2012 чт 18:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 14:00
Томь
0 : 0
Амкар
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 41 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
Волга
2 : 0
Томь
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Волга
2
Томь
0
был в запасе
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Краснодар
3
Томь
1
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Томь
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Локомотив
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Рубин
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
0
Рубин
2
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Анжи
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.07.2011 30 июля 2011 сб 14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011 30 июля 2011 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Томь
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
23.07.2011 23 июля 2011 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Томь
37'
37'
37'
23.07.2011 23 июля 2011 сб 19:00
37'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
26.06.2011 26 июня 2011 вс 13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011 26 июня 2011 вс 13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
0
Волга
3
был в запасе
22.06.2011 22 июня 2011 ср 14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011 22 июня 2011 ср 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
Динамо
3 : 0
Томь
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Томь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 14:30
Томь
1 : 1
Спартак
14.06.2011 14 июня 2011 вт 14:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Спартак
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур