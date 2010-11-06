Дмитрий Давыдов
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1975 (46) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Сочи
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Сочи
1 : 1
Волга
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 48'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 48' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
70'
70'
70'
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 1' - 61' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур