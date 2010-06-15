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Олимпиада
Александр Младенов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
25 июня 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Краснодар
2
Волгарь
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
Краснодар
3 : 0
Ротор
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
3
Ротор
0
был в запасе