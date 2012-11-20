Александр Кульчий
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 нояб. 1973 (47) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 21 тур
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
50'
50'
50'
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
84'
84'
84'
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
60'
60'
60'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 6 тур
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
33'
33'
33'
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур