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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Мартин Якубко
№26
Нападающий
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Команда
Ружомберок
Гражданство
Словакия
Дата рождения
26 февр. 1980 (41) год
Рост
193
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Спартак
3 : 3
Амкар
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3
Амкар
3
был в запасе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
13:00
Амкар
1 : 0
Зенит
23.05.2015
23 мая 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
1
Зенит
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Амкар
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Амкар
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
18:30
Краснодар
1 : 1
Амкар
11.05.2015
11 мая 2015
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
1
Амкар
1
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Амкар
1
Локомотив
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
Динамо
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
17:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
2
Динамо
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
13:00
Амкар
2 : 1
Ахмат
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
2
Ахмат
1
был в запасе
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
17:00
Амкар
0 : 1
Арсенал
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Амкар
0
Арсенал
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
17:15
Амкар
1 : 0
ЦСКА
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
17:15
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
1
ЦСКА
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
17:45
Мордовия
1 : 0
Амкар
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
17:45
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Мордовия
1
Амкар
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
12:00
Амкар
0 : 3
Рубин
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
12:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
12:00
Урал
1 : 0
Амкар
11'
11'
11'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Урал
1
Амкар
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
13:00
Уфа
1 : 1
Амкар
14.03.2015
14 марта 2015
сб
13:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Уфа
1
Амкар
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
09.03.2015
09 марта 2015
пн
13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
09.03.2015
09 марта 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
16:00
Динамо
5 : 0
Амкар
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо
5
Амкар
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 1
Амкар
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:00
Арсенал
4 : 0
Амкар
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
4
Амкар
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
16:30
Рубин
1 : 1
Амкар
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
1
Амкар
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
15:00
Локомотив
3 : 1
Амкар
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
3
Амкар
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
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