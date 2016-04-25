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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Андрей Прошин
№77
Защитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 февр. 1985 (36) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:30
Тосно
1 : 0
Волга
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Тосно
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
18:00
Волга
1 : 2
Арсенал
25'
25'
25'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волга
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
20:00
Зенит-2
1 : 1
Волга
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 30'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
1
Волга
1
минуты: 1' - 30' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
был в запасе
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
Волга
0 : 1
Балтика
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0
Балтика
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
14:00
Сибирь
1 : 2
Волга
12.03.2016
12 марта 2016
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Волга
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
65'
65'
65'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1
Волга
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур