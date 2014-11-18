Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антон Козлов
№44
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сатурн
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июня 1988 (32) года
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Химик
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0
Луч
2
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Тюмень
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур