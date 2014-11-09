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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Эдгарас Чеснаускис
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
5 февр. 1984 (37) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010
2009
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Уфа
0
Ростов
0
был в запасе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1
Ростов
1
был в запасе