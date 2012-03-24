Симон Вукчевич
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
29 янв. 1986 (35) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Болтон
2 : 1
Блэкберн
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Болтон
2
Блэкберн
1
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкберн
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Блэкберн
2
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Астон Вилла
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
1
Астон Вилла
1
был в запасе
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Блэкберн
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
3
Блэкберн
0
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Блэкберн
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 16:00
Арсенал
7 : 1
Блэкберн
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
7
Блэкберн
1
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
Блэкберн
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Блэкберн
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Эвертон
1 : 1
Блэкберн
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
1
Блэкберн
1
был в запасе
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Блэкберн
3 : 1
Фулхэм
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Блэкберн
3
Фулхэм
1
был в запасе
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Блэкберн
1 : 2
Сток Сити
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Блэкберн
1
Сток Сити
2
был в запасе
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Блэкберн
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн
3
был в запасе
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 18:00
Ливерпуль
1 : 1
Блэкберн
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Блэкберн
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:59
Блэкберн
1 : 2
Болтон
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:59
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1
Болтон
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 18:00
Блэкберн
1 : 2
Вест Бромвич
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкберн
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 16:30
Сандерленд
2 : 1
Блэкберн
17'
17'
17'
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 16:30
17'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сандерленд
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Блэкберн
4 : 2
Суонси
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 40' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкберн
4
Суонси
2
минуты: 40' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:45
Сток Сити
3 : 1
Блэкберн
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сток Сити
3
Блэкберн
1
был в запасе
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 18:00
Блэкберн
0 : 1
Челси
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкберн
0
Челси
1
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Норвич Сити
3 : 3
Блэкберн
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Норвич Сити
3
Блэкберн
3
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 17:00
Блэкберн
1 : 2
Тоттенхэм
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Блэкберн
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур