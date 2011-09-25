Дмитрий Половинчук
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 сент. 1982 (38) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Луч
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
54'
54'
54'
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 25' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 25' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
38'
38'
38'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
Торпедо
1 : 0
Урал
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Торпедо
1
Урал
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Мордовия
4
Торпедо
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур