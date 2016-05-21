Ян Дюрица
№4
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Словакия
Дата рождения
10 дек. 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
42'
42'
42'
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
42'
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
0
Спартак
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 12:00
Амкар
0 : 1
Локомотив
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Амкар
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
Локомотив
1 : 0
Рубин
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
39'
86'
39'
86'
39'
86'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
39'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Локомотив
2 : 0
Уфа
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Ахмат
2 : 1
Локомотив
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Урал
2
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
39'
39'
39'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Локомотив
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Локомотив
2
был в запасе
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Локомотив
2
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
Локомотив
3 : 0
Амкар
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3
Амкар
0
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе