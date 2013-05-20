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Олимпиада
Александр Малышев
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 янв. 1980 (41) год
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0
Ротор
3
был в запасе
07.05.2013
07 мая 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
07.05.2013
07 мая 2013
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
был в запасе
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
2 : 1
Ротор
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Новокузнецк
2
Ротор
1
был в запасе
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Урал
1 : 1
Ротор
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Урал
1
Ротор
1
был в запасе
22.07.2012
22 июля 2012
вс
18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012
22 июля 2012
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1
Химки
0
был в запасе
16.07.2012
16 июля 2012
пн
16:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
16.07.2012
16 июля 2012
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сибирь
1
Ротор
1
был в запасе