Максим Городцов
№91
Нападающий
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Команда
МИТОС
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 1991 (30) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.11.2013 16 нояб. 2013 сб 13:30
Краснодар
3 : 2
Рязань
16.11.2013 16 нояб. 2013 сб 13:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3
Рязань
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань (ЛФЛ)
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
2(4)
Кубань (ЛФЛ)
2(2)
минуты: 80' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала