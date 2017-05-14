Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юрий Петраков
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1991 (30) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0
Сибирь
0
был в запасе
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2
Луч
2
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
7:00
Луч
2 : 2
Волгарь
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2
Волгарь
2
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
9:00
Луч
0 : 0
Зенит-2
26.03.2017
26 марта 2017
вс
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0
Зенит-2
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:00
Балтика
0 : 0
Луч
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0
Луч
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Луч
0 : 2
Динамо
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Луч
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0
Луч
1
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:00
Волгарь
3 : 2
Луч
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
3
Луч
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 11 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Зенит-2
1 : 0
Луч
17'
17'
17'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
12:00
Луч
1 : 1
Балтика
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Динамо
3 : 2
Луч
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Динамо
3
Луч
2
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 8 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур