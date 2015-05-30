Дмитрий Соколов
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1988 (33) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Химик
0 : 3
Крылья Советов
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химик
0
Крылья Советов
3
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Химик
2 : 1
Сочи
66'
24'
66'
24'
66'
24'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
66'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
2
Сочи
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 32 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 14:00
Химик
2 : 3
Волгарь
03.05.2015 03 мая 2015 вс 14:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
2
Волгарь
3
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур