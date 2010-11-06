Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виталий Волков
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тобол
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 марта 1981 (40) лет
Рост
176
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Мордовия
2 : 0
Волга
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Мордовия
2
Волга
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Волга
4 : 1
Краснодар
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Волга
4
Краснодар
1
минуты: 1' - 55' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Динамо
0
Волга
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
71'
71'
71'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Волга
3
Сочи
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
минуты: 52' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Иртыш
1
Волга
1
минуты: 52' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Урал
0 : 1
Волга
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Урал
0
Волга
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:00
Волга
2 : 0
Химки
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Волга
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Волга
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
Волга
3 : 0
Авангард
42'
42'
42'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
42'
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3
Авангард
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 87' / Россия. Первый дивизион, 21 тур