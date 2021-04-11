Артем Самсонов
№44
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 февр. 1989 (32) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
61'
43'
61'
43'
61'
43'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
61'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
46'
46'
46'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Торпедо
1 : 2
Чайка
52'
52'
52'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
52'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Торпедо
1
Чайка
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
75'
75'
75'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
39'
39'
39'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
60'
60'
60'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур