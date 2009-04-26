Игорь Кузьмин
№37
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 янв. 1989 (32) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 13:00
Москва
2 : 1
Томь
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Москва
2
Томь
1
был в запасе