Дмитрий Кудинов
№5
Защитник
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Команда
Домодедово
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
Сочи
1 : 1
Луч
79'
79'
79'
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
3'
87'
3'
87'
3'
87'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
66'
66'
66'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 39' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 39' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013 07 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
07.07.2013 07 июля 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0
Арсенал
1
был в запасе