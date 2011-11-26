Сергей Пилипчук
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 нояб. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
был в запасе
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
30'
30'
30'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:30
Динамо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 17:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Спартак
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 17:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
1
Спартак
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 16:45
Спартак-Нальчик
0 : 1
Рубин
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 16:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011 31 июля 2011 вс 15:30
Зенит
1 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2011 31 июля 2011 вс 15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 18:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Краснодар
24.07.2011 24 июля 2011 вс 18:15
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
2
Краснодар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
18.06.2011 18 июня 2011 сб 17:45
Спартак-Нальчик
0 : 2
ЦСКА
18.06.2011 18 июня 2011 сб 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак-Нальчик
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:45
Локомотив
3 : 1
Спартак-Нальчик
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:45
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
14.05.2011 14 мая 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Волга
14.05.2011 14 мая 2011 сб 13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Волга
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.05.2011 02 мая 2011 пн 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 3
Динамо
02.05.2011 02 мая 2011 пн 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак-Нальчик
2
Динамо
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Спартак
1 : 0
Спартак-Нальчик
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур