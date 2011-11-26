Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Пилипчук
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 нояб. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2009
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
был в запасе
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
30'
30'
30'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:30
Динамо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
17:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Спартак
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
1
Спартак
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
16:45
Спартак-Нальчик
0 : 1
Рубин
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
16:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011
31 июля 2011
вс
15:30
Зенит
1 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2011
31 июля 2011
вс
15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011
24 июля 2011
вс
18:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Краснодар
24.07.2011
24 июля 2011
вс
18:15
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
2
Краснодар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Спартак-Нальчик
0 : 2
ЦСКА
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак-Нальчик
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
Локомотив
3 : 1
Спартак-Нальчик
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Волга
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Волга
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.05.2011
02 мая 2011
пн
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 3
Динамо
02.05.2011
02 мая 2011
пн
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак-Нальчик
2
Динамо
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Спартак
1 : 0
Спартак-Нальчик
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Показать все игры