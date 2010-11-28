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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Дмитрий Мичков
№66
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 февр. 1980 (41) год
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Томь
3 : 1
Ростов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Томь
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
61'
61'
61'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Сибирь
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
16:15
Анжи
1 : 0
Томь
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
16:15
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Анжи
1
Томь
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
Спартак-Нальчик
2 : 1
Томь
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:30
Ахмат
1 : 0
Томь
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
12:30
Томь
0 : 3
ЦСКА
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:15
Зенит
2 : 0
Томь
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Томь
1
Динамо
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
4
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
2
Томь
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010
24 июля 2010
сб
17:45
Алания
2 : 1
Томь
24.07.2010
24 июля 2010
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Алания
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Анжи
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
Амкар
2 : 1
Томь
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Амкар
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010
11 мая 2010
вт
15:00
Сатурн
1 : 2
Томь
11.05.2010
11 мая 2010
вт
15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Сатурн
1
Томь
2
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
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