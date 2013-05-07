Аслан Машуков
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 нояб. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2013 07 мая 2013 вт 18:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
07.05.2013 07 мая 2013 вт 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
09.04.2013 09 апр. 2013 вт 17:00
Спартак-Нальчик
3 : 1
Волгарь
09.04.2013 09 апр. 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-Нальчик
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 27 тур
02.04.2013 02 апр. 2013 вт 18:00
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
02.04.2013 02 апр. 2013 вт 18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.03.2013 25 марта 2013 пн 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013 25 марта 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 25 тур
12.03.2013 12 марта 2013 вт 16:00
Урал
1 : 0
Волгарь
12.03.2013 12 марта 2013 вт 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 23 тур
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
36'
36'
36'
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
41'
41'
41'
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 10 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 20:00
Волгарь
1 : 1
Урал
83'
83'
83'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 20:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Урал
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 7 тур
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
39'
39'
39'
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 2 тур
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
Волгарь
1 : 1
Химки
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 1 тур