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Евро-2020
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Олимпиада
Рустам Балов
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 февр. 1986 (35) лет
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
16:30
Урал
0 : 0
Спартак-Нальчик
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Урал
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Сочи
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
0
Сочи
2
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
11:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Новокузнецк
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Урал
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
3
Урал
2
был в запасе
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
34'
34'
34'
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 1 тур