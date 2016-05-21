Александр Васильев
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 17:00
Армавир
2 : 0
Зенит-2
19'
19'
19'
21.05.2016 21 мая 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Армавир
2
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
14'
14'
14'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
74'
74'
74'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
86'
86'
86'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
86'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Армавир
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 13:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
1
Армавир
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
69'
69'
69'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
64'
64'
64'
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
29'
77'
29'
77'
29'
77'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
29'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 17 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:30
Армавир
1 : 2
Балтика
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:30
минуты: 1' - 53'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1
Балтика
2
минуты: 1' - 53' / Россия. ФНЛ, 10 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
был в запасе
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 18:00
Армавир
0 : 0
Тосно
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Армавир
0
Тосно
0
был в запасе
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 3 тур