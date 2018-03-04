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Олимпиада
Антон Григорьев
№85
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 дек. 1985 (35) лет
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
81'
81'
81'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
71'
71'
71'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
81'
81'
81'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
18:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2
Волгарь
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
43'
43'
43'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
83'
83'
83'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур