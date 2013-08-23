Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Миодраг Джудович
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Иртыш
Гражданство
Черногория
Дата рождения
6 сент. 1979 (41) год
Рост
197
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
62'
62'
62'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
минуты: 26' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 26' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
21'
21'
21'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур