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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Дато Квирквелия
№16
Защитник
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Команда
Самтредиа
Гражданство
Грузия
Дата рождения
27 июня 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
10:45
Сибирь
2 : 2
Рубин
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
10:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сибирь
2
Рубин
2
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
17:45
Сатурн
1 : 0
Анжи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Сатурн
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010
25 июля 2010
вс
17:45
Анжи
1 : 0
Ахмат
25.07.2010
25 июля 2010
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Анжи
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Анжи
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
04.07.2010
04 июля 2010
вс
18:00
Зенит
2 : 1
Анжи
04.07.2010
04 июля 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Зенит
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
06.05.2010
06 мая 2010
чт
20:00
Спартак
3 : 0
Анжи
06.05.2010
06 мая 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
30.04.2010
30 апр. 2010
пт
16:00
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
30.04.2010
30 апр. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Анжи
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
16:00
Анжи
1 : 2
Ростов
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Анжи
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 4
Анжи
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Сибирь
2
Анжи
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
26.03.2010
26 марта 2010
пт
19:15
Анжи
1 : 2
ЦСКА
26.03.2010
26 марта 2010
пт
19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Анжи
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
12:00
Амкар
1 : 0
Анжи
20.03.2010
20 марта 2010
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
15:15
Анжи
0 : 0
Спартак-Нальчик
13.03.2010
13 марта 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур